БАПОР сообщило о прямом ударе по школе ООН и гибели 89 сотрудников организации

Одна из школ Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) подверглась прямому удару со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник на севере сектора Газа, в результате чего один беженец был убит, еще девять человек получили ранения.
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