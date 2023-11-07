БАПОР сообщило о прямом ударе по школе ООН и гибели 89 сотрудников организации

Одна из школ Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) подверглась прямому удару со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник на севере сектора Газа, в результате чего один беженец был убит, еще девять человек получили ранения.