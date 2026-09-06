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Тренер «Факела» о решении ЭСК по пенальти в матче с «Зенитом»: «Вы серьезно? Это вообще бред какой-то. Где логика?»

Тренер «Факела» о решении ЭСК по пенальти в матче с «Зенитом»: «Вы серьезно? Это вообще бред какой-то. Где логика?»

Главный тренер «Факела» Олег Василенко отреагировал на решение ЭСК признать верным пенальти в ворота воронежской команды в матче 6-го тура РПЛ против «Зенитом».

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