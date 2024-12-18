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Петербургский дневник

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За минувшую ночь над территорией России сбили четыре беспилотника

За минувшую ночь над территорией России сбили четыре беспилотника

Два из которых - над Брянской областью В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

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