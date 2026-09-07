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Калужские новости

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В Калужской области за неделю зафиксировали 148 укусов клещей

В Калужской области за неделю зафиксировали 148 укусов клещей

За неделю в Калужской области 148 человек пострадали от укусов клещей, Среди них 33 ребенка. Всего в 2026 году в регионе боррелиоз был подтвержден у 40 человек148 жителей Калужской области с 31 августа по 6 сентября обратились к врачам с укусами клещей.

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