В Калужской области за неделю зафиксировали 148 укусов клещей

За неделю в Калужской области 148 человек пострадали от укусов клещей, Среди них 33 ребенка. Всего в 2026 году в регионе боррелиоз был подтвержден у 40 человек148 жителей Калужской области с 31 августа по 6 сентября обратились к врачам с укусами клещей.