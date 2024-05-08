Диетологи назвали 8 лучших сэндвичей / Ими можно завтракать даже на ходу

Диетолог Дебора Мерфи и доктор медицины Энни Нгуен из США проинспектировали популярные заведения быстрого питания на наличие полезных бутербродов в различных вариациях и представили экспертное заключение на страницах издания EatingWell.
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