"Не слушайте идиотских политиков": Основатель американской ЧВК Blackwater оценил русскую армию

Западные политики нередко указывают на слабость русской армии. Однако основатель американской ЧВК Blackwater призвал не слушать их и объяснил, почему ВС России сейчас – одна из мощнейших военных сил мира.
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