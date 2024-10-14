Отар Кушанашвили заявил о победе над раком (видео)

54-летний телеведущий Отар Кушанашвили объявил о своей победе над онкологическим заболеванием. В начале октября он прошел сложную операцию по удалению злокачественной опухоли в онкоцентре имени Блохина, а теперь сообщил, что покидает лечебное учреждение.