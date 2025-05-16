О мошенницах на сайтах знакомств. Продолжение (специально для Антимошенник)

Мой предыдущий пост на SZ о методах развода вызвал много обсуждений и откликов. Итак, начнем. Сегодня я покажу вам еще одну относительно честную схему вытягивания денег из мужчин, жаждущих женского внимания.
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