Хоккеист Голдобин: мы приближаемся к уровню НХЛ

Нападающий московского "Спартака" Николай Голдобин, выступающий в Континентальной хоккейной лиге, объяснил, почему в России футбол по-прежнему популярнее хоккея, несмотря на гораздо большее число трофеев хоккеистов.
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