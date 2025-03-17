В Раде заявили, что система ПВО Украины уничтожила половину своих самолетов и вертолетов

КИЕВ, 17 марта, ФедералПресс. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что около половины самолетов и вертолетов страны были уничтожены собственными системами противовоздушной обороны (ПВО).
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