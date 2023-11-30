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Большая часть отправленной Украине помощи осталась в США — WP

Большая часть отправленной Украине помощи осталась в США — WP

Львиная доля выделенных средств не ушла за пределы Соединённых Штатов Америки.Американская газета The Washington Post сообщает, что 90% выделенной Киеву финансовой и военной помощи из США так и не вышли за пределы Соединённых Штатов.

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Комментарии
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Наталья Иванова
&quot;Львиная доля выделенных средств не ушла за пределы Соединённых Штатов Америки.&quot; - очень хорошая новость. Ну как хорошая - замечательная. Не хрен в хохложопию всё валить - подавятся.
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