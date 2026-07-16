Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Биодроны» не заканчиваются: ФСБ пресекла подготовку теракта на объекте ТЭК в Югре

«Биодроны» не заканчиваются: ФСБ пресекла подготовку теракта на объекте ТЭК в Югре

Оперативники нашей многоуважаемой Конторы предотвратили теракт на одном из нефтяных предприятий в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.

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