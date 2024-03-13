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Эколог Пукалов: климатические изменения приведут к засухам и длительной жаре

Эколог Пукалов: климатические изменения приведут к засухам и длительной жаре

Изменение климата станет для России серьезным вызовом и скажется как на южных, так и на северных регионах, заявил директор природоохранных программ общероссийской общественной организации "Зеленый патруль", эколог Роман Пукалов.

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