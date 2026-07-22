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"Нелюди, угрожали расстрелом": жительница Константиновки - о зверствах ВСУ

"Нелюди, угрожали расстрелом": жительница Константиновки - о зверствах ВСУ

REUTERS/Anatolii Stepanov Жительница Константиновки Татьяна, эвакуированная из освобожденного города бойцами "Южной" группировки, рассказала о зверствах украинских боевиков по отношению к мирному населению.

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