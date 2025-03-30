Вот и промчалась неделя весенних каникул. В понедельник начнётся последняя четверть учебного года.Ну а сегодня есть время вспомнить весёлые минутки.
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Вот и промчалась неделя весенних каникул. В понедельник начнётся последняя четверть учебного года.Ну а сегодня есть время вспомнить весёлые минутки.