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Алимханулы: «Я нокаутирую Юбенка с закрытыми глазами»

Чемпион мира WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы выразил желание подраться с Крисом Юбенком. «Сейчас Крис Юбенк занимает первое место в рейтинге WBO.

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