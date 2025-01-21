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Прилет по ВСУ в Сумской области: техника и военные под огнем

Прилет по ВСУ в Сумской области: техника и военные под огнем

В Сумской области Украины был зафиксирован удар по технике и военнослужащим ВСУ. Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о попадании на западе города Ромны в сторону "Агрохимтрейда", где находились военные формирования.

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