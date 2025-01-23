Дугин назвал способ сблизить Путина и Трампа

Сергей Oблезов

Дугин болен! На хрена нам сближаться с Трампом? Сблизиться, чтобы через пятилетку начать опять воевать? Дугин хочет все наши стремления к свободе были сведены к нулю! Только полные идиоты ждали правление Трампа, он лютый враг и по другому быть не может!