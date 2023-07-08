Спички - не игрушка

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ШОС имеет все шансы заменить ООН

ШОС имеет все шансы заменить ООН

Для многих будничное событие, которое обсуждается уже очень давно, — принятие подсанкционного Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества, — по сути, является историческим Рубиконом при формировании новой, незападной архитектуры международных отношений, а ШОС при этом по функциям всё больше напоминает ООН, или ту международную организацию, которая верифицирует полноценность прав суверенного государства на существование в сообществе равных наций Принятие в ШОС Ирана фактически обнуляет ограничения в западной системе и является признанием Ирана как равноправного участника международного общения без условий и тем более требований в отношении его политической системы.

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Комментарии
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ВЗ
Вася Заболотный
Баба Яга -старая сутенерша и ее проститутки по любому против.
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19 час.
Dapxygap
Мнение закоренелого альфонса Васи🤮
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17 час.
Борис Виленский
ООН давно находится под контролем США и дискредитировал себя, как пособника фашизма и колониализма. ШОС могло вполне его заменить и выйти из-под юрисдикции США, а заодно отказаться от доллара. Убийство доллара - убийство США.
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14 час.

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