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Правозащитница Жаколо в интервью для ФБР: соцслужбы Франции нарушают права детей и женщин

Правозащитница Жаколо в интервью для ФБР: соцслужбы Франции нарушают права детей и женщин

Глава российского Фонда борьбы с репрессиями (ФБР), основанного бизнесменом Евгением Пригожиным, Мира Тэрада взяла эксклюзивное интервью у французской правозащитницы Анны Жаколо, которая обсудила проблемы в работе французских социальных служб.

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