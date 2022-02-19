Правозащитница Жаколо в интервью для ФБР: соцслужбы Франции нарушают права детей и женщин

Глава российского Фонда борьбы с репрессиями (ФБР), основанного бизнесменом Евгением Пригожиным, Мира Тэрада взяла эксклюзивное интервью у французской правозащитницы Анны Жаколо, которая обсудила проблемы в работе французских социальных служб.