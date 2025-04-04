Почему европейцам и хочется, и колется послать на Украину миротворцев

Россия категорически против отправки на Украину миротворцев от стран, поставляющих Киеву вооружение, заявил директор департамента международных организаций Министерства иностранных дел РФ Кирилл Логвинов.
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