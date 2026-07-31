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Терехин: «Если «Локомотив» опять будет в тройке, то Галактионову надо при жизни поставить памятник у стадиона»

Терехин: «Если «Локомотив» опять будет в тройке, то Галактионову надо при жизни поставить памятник у стадиона»

Бывший нападающий «Локомотива» Олег Терехин высказался о перспективах московского клуба в новом сезоне РПЛ.

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