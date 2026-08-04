«Транснефть» передала госпиталю Мандрыка новое медоборудование

В Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка Министерства обороны Российской Федерации состоялась церемония передачи нового медицинского оборудования, приобретенного при поддержке ПАО «Транснефть».
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