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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Умяров – журналистам: «Ребят, вы заколебали. Каждый подход к вам – вопросы про Соболева»

Полузащитник «Спартака»  Наиль Умяров заявил, что ему надоели вопросы про форварда « Зенита » Александра Соболева.

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