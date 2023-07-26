ПРОНЬКО: РОССИЯ УЖЕ 10 ЛЕТ НЕ МОЖЕТ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ГЛАВНОЙ УГРОЗЫ

АНГЕЛ АНГЕЛ

Проблема стоит в том что у простого народа мизерные зарплаты, 40% детей в семьях их недоедает, о какой рождаемости может идти речь... Старики не могут помогать своим детям, как было в СССР, ну а пенсионная реформа поставила жирную точку и как минимум отодвинула рождаемость на пять лет пока бабушки с дедушками не выдут на пенсию, если доживут... Кто будет заниматься с ребенком, водить в ясли, детсад, на подготовку к школе, в секции, кружки и т.д. Кто будет детей в школу водить и забирать, кормить и т.д. и т.п. "Эффективные" реформаторы уничтожили ЗОЛОТОЙ ФОНД семьи бабушек и дедушек... Вот и пожинаем плоды....