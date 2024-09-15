Пятерка самых отвратительных телеведущих по мнению российских телезрителей, часть 5

13,3K прочтений Ну что, пришло время продолжить наш "крестовый поход" и обсудить следующую пятерку российских ведущих, которые вызывают у телезрителей желание выключить "зомбоящик", лишь бы не видеть их на экране.
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