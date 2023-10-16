В Красноярске бывшая жена украла у участника СВО 3 миллиона рублей

Разыскать женщину правоохранительным органам пока не удалось.В Красноярске полиция разыскивает местную жительницу, укравшую 3 миллиона рублей у своего мужа, который является участником специальной военной операции (СВО) на Украине.
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