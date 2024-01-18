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Власти готовят новые ограничения по выдаче ипотеки: кто попадает

Власти готовят новые ограничения по выдаче ипотеки: кто попадает

Банк России могут наделить правом ограничивать банкам выдачу ипотеки с 1 июля 2024 года. Речь идет не о всех жилищных кредитах, а лишь о тех, что обеспечены залогом в виде земельных участков, жилых и нежилых помещений.

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