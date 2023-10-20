В жилищно-коммунальной службе № 2 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ по ВВО проведена тренировка персонала

Проверены действия диспетчеров отделения по организации взаимодействия в соответствии с утвержденной схемой, повторно изучены руководящие документы, проведена тренировка по сбору информации и предоставлению донесений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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