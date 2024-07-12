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  • Вениамин
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Лайма Вайкуле вынуждена раздавать билеты бесплатно на свой фестиваль

Певица Лайма Вайкуле пытается сделать фестиваль «Рандеву», но русские, почему-то не едут. Популярная певица Лайма Вайкуле, которая уже долгие годы проживает в Юрмале, является организатором фестиваля «Рандеву».

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