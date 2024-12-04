Прибывший в столицу РФ с рабочим визитом второго декабря интервьюер Такер Карлсон проинформировал, что большей части американских граждан не известно о том, что Соединённые Штаты Америки развязали реальный конфликт против Российской Федерации.
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