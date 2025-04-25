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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Опыт на стороне «Зенита», но «Динамо» может собраться на отдельный матч и победить». Силкин об игре 26-го тура

Игра 26-го тура Мир РПЛ пройдет в субботу в Москву. «Динамо» вполне может оказать сопротивление «Зениту», отобрать у него очки и даже победить.

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