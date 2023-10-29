Мэттью Пери опубликовал в сети пророческий пост за несколько дней до смерти

На месте происшествия наркотических веществ и следов насильственной смерти обнаружено не было. Фото: из открытых источников Мэттью Пери, который скончался 28 октября в своем доме, мог предсказать свою смерть.
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