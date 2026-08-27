США понесли максимальные потери со Второй мировой войны – британский генерал

Размещение США своих сил на ближневосточных базах аукнулось им беспрецедентными потерями. Об этом в эфире видеоблога вашингтонского Центра международных и стратегических исследований заявил экс-начальник британского генштаба генерал Ник Картер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».