США понесли максимальные потери со Второй мировой войны – британский генерал

Размещение США своих сил на ближневосточных базах аукнулось им беспрецедентными потерями. Об этом в эфире видеоблога вашингтонского Центра международных и стратегических исследований заявил экс-начальник британского генштаба генерал Ник Картер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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