Число смертей в ДТП снизилось в Чите

Снижение количества ДТП и числа погибших в них на 32% произошло за 2024 год в Чите, сообщил во время отчёта начальник УМВД России по городу Алексей Голатенко перед комитетом по местному самоуправлению Гордумы.
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