Кон Коливас: Соло-майнер сорвал джекпот

Вознаграждение за добычу 282-го блока Bitcoin, полностью попало в руки одного человека. При текущей сложности майнинга, BTC давно уже добывают усилиями пула, который потом делит награду между всеми участниками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии