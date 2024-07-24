Грязный нокаут: МОК исключил IBA из списка признанных федераций

Еще одно исключение сегодня принадлежит Олимпийскому комитету. Впервые в истории МОК демонстративно, вопреки всем правилам, пытается уничтожить одну из старейших мировых спортивных организаций — Международную ассоциацию бокса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии