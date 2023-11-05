Льюис Хэмилтон: Две гонки, и всё, больше не сяду за руль W14

Льюис Хэмилтон: Две гонки, и всё, больше не сяду за руль W14Jiri Krenek / MercedesСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон после финиша Гран При Бразилии в очередной раз раскритиковал машину Mercedes и рассказал, что с нетерпением ждет завершения сезона.
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