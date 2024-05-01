Рекордсмен КХЛ по числу матчей Бирюков объявил о завершении карьеры

Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков сообщил о решении завершить спортинвую карьеру. «Этот момент настал, сегодня я делаю шаг, который дался мне непросто, но это обдуманное и взвешенное решение», — написал Бирюков в Telegram-канале.