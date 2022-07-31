В ДНР сообщили, что мужчина подорвался на мине "Лепесток" в Донецке

Мужчина 1980 года рождения подорвался на мине "Лепесток" в Кировском районе Донецка. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Мужчина 1980 года рождения подорвался на мине "Лепесток" в Кировском районе Донецка. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
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