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В ДНР сообщили, что мужчина подорвался на мине "Лепесток" в Донецке

В ДНР сообщили, что мужчина подорвался на мине "Лепесток" в Донецке

Мужчина 1980 года рождения подорвался на мине "Лепесток" в Кировском районе Донецка. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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