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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Холанда 35 голов в 40 матчах за «Ман Сити» в ЛЧ

Эрлинг Холанд забивает в среднем почти в каждом матче Лиги чемпионов. Сегодня нападающий «Манчестер Сити» забил в ворота « Порту » на 61-й минуте с паса Энцо Фернандеса.

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