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Путин в День Победы возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Путин в День Победы возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в День Победы, 9 Мая.Вместе с ним это сделали и лидер Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Кубы Мигель Диас-Канель, Лаоса Тхонглун Сисули и Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.

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