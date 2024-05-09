Путин в День Победы возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в День Победы, 9 Мая.Вместе с ним это сделали и лидер Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Кубы Мигель Диас-Канель, Лаоса Тхонглун Сисули и Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.