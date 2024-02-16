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Врач оценил вероятность прироста населения в России

Врач оценил вероятность прироста населения в России

Снижение рождаемости в России в последние годы обусловлено тем, что уменьшается количество молодых женщин, на долю которых приходится основное число рождений, заявил в интервью «Известиям» заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Сеченовского Университета Анатолий Ищенко.

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