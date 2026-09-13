Выступление Президента России на заседании XVIII саммита БРИКС и Декларация Нью-Дели

В столице Индии прошла основная программа XVIII саммита БРИКС.Президент России Владимир Путин, Президент Египта Абдельфаттах Сиси, Премьер-министр Индии Нарендра Моди, Президент Индонезии Прабово Субианто, Президент Ирана Масуд Пезешкиан, Председатель КНР Си Цзиньпин, Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, Президент ЮАР Сирил Рамафоза, Наследный принц Абу-Даби, Председатель Исполнительного совета Эмирата Абу-Даби (ОАЭ) Халед Бен Мухаммед Бен Заид аль Нахайян, Министр иностранных дел Бразилии Мауро Луис Иекер Виейра и Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал Бен Фархан аль Сауд приняли участие в заседании глав делегаций государств – членов БРИКС.
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