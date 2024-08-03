Пассажир перебежал из одного самолёта в другой прямо по лётному полю во Внуково

Занятный инцидент произошёл в ночь на второе августа в столичном аэропорту Внуково: летевший из Самары в Пермь с пересадкой в Москве мужчина опаздывал на стыковочный рейс и решил срезать путь по лётному полю.
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