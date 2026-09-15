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Транспортный налог участникам СВО 2026, нужно ли платить

Транспортный налог участникам СВО 2026, нужно ли платить

Федеральная налоговая льгота распространяется на ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и членов их семей.

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