ЦБ: вкладчикам QIWI Банка вернут деньги

Вкладчикам QIWI Банка вернут суммы вклада в размере 100% остатка средств, заявили в ЦБ России. «Суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам)», — сообщил регулятор.