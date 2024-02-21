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ЦБ: вкладчикам QIWI Банка вернут деньги

ЦБ: вкладчикам QIWI Банка вернут деньги

Вкладчикам QIWI Банка вернут суммы вклада в размере 100% остатка средств, заявили в ЦБ России. «Суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам)», — сообщил регулятор.

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