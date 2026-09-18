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FiNE NEWS

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Тысячи москвичей с теплом и верой спешат к мощам Спиридона Тримифунтского в Храм Христа Спасителя

Москва снова наполнилась особой атмосферой — той самой, когда тысячи людей идут с открытым сердцем к святыне, которая веками дарит надежду и утешение.

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