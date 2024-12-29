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Картина дня. Финансы

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Норвежское судно отказалось спасать тонущих российских моряков с Ursa Major

Норвежское судно отказалось спасать тонущих российских моряков с Ursa Major

Тонущих в Средиземном море российских моряков с судна Ursa Major отказалось принимать на борт судно под норвежским флагом Oslo Carrier 3 по неизвестной причине, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу транспортно-логистической компании «Оборонлогистика».

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