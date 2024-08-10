Ситуация на Курской АЭС усложнилась

Ситуация на Курской АЭС в результате атаки вооруженных сил Украины в Курской области значительно усложнилась, что создает угрозу для развития мировой атомной энергетики, сообщил «Росатом» по итогам разговора генерального директора госкорпорации Алексея Лихачёва и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.